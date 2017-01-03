Коллекторы в России начинают работать по новым правилам

Коллекторские агентства в России с 1 января начинают работать по новым правилам. В первую очередь, вести коллекторскую деятельность могут лишь компании, включенные в госреестр, который начала вести Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн руб., их будет привлекать к ответственности ФССП, направляя материалы в суд, а физическим лицам, самовольно ведущим коллекторскую деятельность будет грозить штраф до 500 тыс. руб., пишет ТАСС.

Новые правила

Если ранее налоговые органы отмечали наличие в России до полумиллиона юрлиц, которые в качестве одной из направлений деятельности фиксировали сбор просроченных долгов, то теперь этим могут заниматься лишь фирмы, для которых это основной вид деятельности. У такой компании должны быть чистые активы не менее 10 млн рублей, страхование ответственности за причинение убытков на сумму не менее 10 млн руб. в год, должен быть свой сайт в интернете, они должны оформиться как операторы персональных данных. Коллекторами на смогут работать лица, имеющие неснятую судимость.

По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), число профессиональных коллекторских агентств составит 1,5-2 тыс.

Регламент общения с должниками

Новый закон четко определяет правила общения коллекторов с должниками.

Он запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрожать этим, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество должника, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство должника. Кроме того, коллекторам запрещается раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам.

Устанавливается максимальное количество звонков и SMS-сообщений должнику в течение дня, недели, месяца. Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные дни с 20 до 9 часов по местному времени.

Запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону - более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Также устанавливается обязанность коллектора в начале разговора называть свои фамилию и должность, в том числе и в SMS-сообщениях должнику. Запрещается скрывать информацию о номере телефона или адресе электронной почты, с которых осуществляются звонки или направляются сообщения должнику, а также скрывать информацию об отправителе сообщения.

При этом должнику предоставляется право отказаться от общения с указанными лицами.

Мертвого сезона не будет

Многие опасались, что из-за короткого периода ввода в действие нового закона в работе коллекторов наступит "мертвый сезон". Это признали даже представители крупных агентств. документов. Директор юридического департамента "Первого коллекторского бюро" (одно из крупнейших агентств, занимающееся покупкой просроченной задолженности по всей стране) Денис Фролов отметил в интервью ТАСС, что долгая регистрация коллекторских фирм привела бы к тому, что "с 1 января это был бы достаточно серьёзный провал в финансовой деятельности - как банков, так и всей финансовой системы". Его компания взыскивает 340 млрд руб. просроченной задолженности и имеет одну из самых больших сетей по всей стране. "Это огромная отрасль, на которую возложена достаточно важная функция - собирать долги, работает с гражданами и реструктуризировать долги", - заметил он.

Но сразу после утверждения Минюстом всех подзаконных актов и выхода указа президента, наделившего приставов правом ведения реестра, приставы организовали оперативное рассмотрение пакетов документов. Первыми их подали крупные коллекторские компании, работа которых охватывает почти всю страну. С 26 декабря Приставы начали приём документов и уже 29 декабря выписали первые свидетельства о включении компаний в госреестр.

30 декабря в Москве глава столичного управления ФССП Сергей Замородских вручил свидетельства о включении госреестр первым 10 компаниям. В свою очередь, начальник управления ФССП Андрей Абрамов сообщил, что по данным на конец года служба приставов получила документы от 31 коллекторского агентства по всей стране, в том числе 18 в Москве, пять в Петербурге, четыре в Иркутске, два в Пермском краем, по одной - в Кирове и Петрозаводске.

В самой службе приставов начинает работу отдельное управление по контролю за работа коллекторов, а в региональных управлениях ФССП - отделы.