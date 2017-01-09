«Лада» в родных стенах уступила «Металлургу»

Тольяттинцы вышли на лед с большим желанием - не только обыграть действующего чемпиона, но и преподнести подарок главному тренеру "Лады" Артису Аболсу, который 3 января отмечал свой день рождения. Однако первый в матче опасный момент создали гости: Ярослав Косов с "пятака" переправлял шайбу, но в ворота не попал. Тем не менее, именно тольяттинцы открыли счет: на 9-й минуте Василий Кошечкин отразил опасный бросок Александра Стрельцова, но помешать Василию Стрельцову добить шайбу в ворота никто не смог - 1:0.

На 26-й минуте "Лада" удалась контратака "2 против 1": Виктор Комаров выдал шайбу Андрею Иванову, и тот не оставил никаких шансов Кошечкину - 2:0. После этого гости заметно активизировались, нагнетая обстановку у ворот тольяттинцев. Полпериода хозяева защищались достаточно уверенно, но на 36-й минуте гости отыграли одну шайбу: Александр Семин бросил, находясь за линией ворот, и шайба от Эдгарса Масальскиса оказалась в воротах - 2:1. Спустя одну минуту партнеры вывели на завершающий бросок Криса Ли и тот отправил шайбу под перекладину, сравняв счет.

Третий период начался с удаления Тэйлора Аронсона. Хозяева отбились, играя в меньшинстве, а когда на лед уже вернулся Аронсон, Александр Семин кистевым броском отправил шайбу в "девятку" - 2:3. Тольяттинцы попытались сравнять счет - на 52-й минуте Никита Филатов прошел сквозь оборону гостей, но произвести прицельный бросок ему в последний момент помешали. А через три минуты магнитогорцы сняли все вопросы о победителе, реализовав большинство: Владислав Калетник преуспел на добивании - 2:4.

Фото: ХК "Лада".