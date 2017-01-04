Вступает в силу новый закон о туризме, усиливающий защиту путешественников

В России вступает в силу новый закон о туризме, направленный на повышение ответственности участников туристического рынка и усиление правовой защиты туристов, выезжающих за пределы страны.

Напомним, работа над законопроектом, ужесточающим ответственность игроков туристического рынка, началась в 2014 году на волне банкротств крупных туроператоров. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил в разговоре с ТАСС: "Важно, что закон значительно усиливает ответственность участников туррынка и защиту туристов".

В РСТ отметили, что новая версия закона сохранила необходимость финансового обеспечения туроператора в виде договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации турпродукта или банковской гарантии, но туроператоры в сфере выездного туризма должны теперь иметь еще и фонд персональной ответственности. "Он формируется для каждого оператора "Турпомощью" за счет ежегодного взноса туроператора, размер которого составит 1% от общей цены туристического продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год", - пояснили в союзе.

Согласно закону, оператор вправе сразу сформировать фонд персональной ответственности максимального размера, который составляет не менее 7% от общей цены турпродукта за предыдущий год. Перечисление взносов в фонд персональной ответственности туроператоров в этом случае прекращается.

Как отметил глава "Турпомощи" Александр Осауленко, "очень много трактовок по поводу того, как это будет выглядеть". "Механизм очень простой: в одном или нескольких банках в зависимости от того, как решит наблюдательный совет ассоциации "Турпомощь", будут открыты счета этого фонда, и путем внутреннего учета, то есть открытия собственных счетов на базе бухгалтерии самой ассоциации, будет вестись учет денежных средств персонально каждого оператора", - сказал он.

Кроме того, согласно закону, компенсационный фонд "Турпомощи", предназначенный для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам, переименован в резервный. Важно, что взносы в этот фонд приведены в соответствие с объемами операторов. Так, закон обязывает туроператоров, отправивших на отдых не более 10 тыс. клиентов, внести в него всего 50 тыс. рублей. Для компаний, отправивших на отдых более 10 тыс. туристов, но менее 100 тыс., размер взноса составляет 100 тыс. рублей. Для отправляющих более 100 тыс. клиентов, но менее 500 тыс., - 300 тыс. рублей. Крупные компании, обслуживающие более полумиллиона клиентов, должны будут заплатить 500 тыс. рублей.

Законом также предусматривается создание единого федерального реестра турагентств. Как пояснил ТАСС глава ассоциации "Турпомощь", которая в соответствии с новым законом обязана вести данный реестр, "с нового года туроператоры должны предоставлять информацию о своих турагентах в ассоциацию, таким образом, туроператор должен подтвердить договорные отношения с тем или иным агентом, чтобы агентство могло функционировать на рынке".

"Перечень турагентств, с которыми туроператор находится в договорных отношениях, "Турпомощь" должна будет публиковать на своем сайте. Турист, покупая продукт у турагента, сможет увидеть, зайдя на сайт, имеет ли право турагент торговать продуктом данного туропепатора, имеет ли он договор с туроператором. Это позволит уберечь туристов от недобросовестных игроков, которые собирают деньги с клиентов, а потом исчезают", - пояснил Осауленко.

Закон также предусматривает обязательную выдачу туристу не менее чем за 24 часа до начала путешествия билетов "туда-обратно" и документа о бронировании гостиницы. Кроме того, турист обязательно должен быть проинформирован о возможности добровольно застраховать другие риски, возникающие во время путешествия. Он имеет право на получение копии свидетельства о внесении сведений о туркомпании в Единый федеральный реестр туроператоров.