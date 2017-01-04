Дарья Касаткина уступила во втором круге турнира в Брисбене

В Австралии на теннисном турнире WTA BRISBANE INTERNATIONAL свой поединок второго круга провела тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина. Соперницей ее на этом этапе стала седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса из Испании.

Первый сет не без труда выиграла испанка, второй — более уверенно взяла Касаткина 6:3. Повела Даша и в третьем, сразу сделав брейк. Но тут же Мугуруса организовала обратный брейк, затем подряд выиграла еще три очка. И вновь россиянка сумела сравнять счет. Все решалось на тай-бреке, в котором удача была на стороне Гарбинье - 7:6, передает управление физкультуры и спорта мэрии.