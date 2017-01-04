В «Самарской луке» инспекторы Жигулевского лесничества освободили кабана, попавшего в браконьерскую петлю

Государственные инспекторы Жигулевского участкового лесничества национального парка «Самарская Лука» поздно вечером во время патрулирования в районе близ Муромского городка обнаружили два стоящих на обочине автомобиля, следы от которых уходили в лесопосадку. Госинспекторы подошли, чтобы выяснить причину остановки автомобилей, но машины неожиданно рванули с места.

После непродолжительной погони инспекторы приняли решение вернуться на место и пройти по натоптанным следам в лесополосу. Там был обнаружен связанный живой кабан, после осмотра которого выяснилось, что это двухгодовалая самка. Предположительно кабан попал в браконьерскую петлю, сообщили в пресс-службе нацпарка «Самарская Лука».

Инспекторы вызвали на помощь мобильную группу, так как животное было крупное и сопротивлялось. Было решено отвезти кабана в ветлечебницу в Жигулевск для осмотра врачом, поскольку было неизвестно, как долго зверь находился в связанном состоянии. Врач осмотрел животное, оказал необходимую помощь и посоветовал выпустить кабана как можно скорее, что и было сделано. Кабан благополучно ушел в лес, сначала немного прихрамывая, но потом все более уверенно.