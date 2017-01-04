В России создадут рабочую группу для борьбы с криминализацией подростковой среды

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать межведомственную рабочую группу по предотвращению криминализации подростковой среды, пишет ТАСС.

Перечень поручений, которые глава государства дал по итогам состоявшегося 8 декабря 2016 года совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликован на сайте Кремля.

В эту межведомственную группу, которая должна быть создана до 15 февраля, будут включены представители президентского совета по правам человека.

Кроме того, Путин поручил кабмину до конца марта подготовить предложения по законодательным поправкам о социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы.