В Самарской области под лед провалился автомобиль «Нива». Два человека погибли (фото)

1 января около 20.00 в Волжском районе в реке Сухая Самарка в районе старой понтонной переправы провалился в промоину и полностью погрузился под воду автомобиль «Нива». В салоне автомобиля находились три человека. Водителю автомобиля удалось выбраться на поверхность. Добравшись до берега, он позвонил в полицию.

Спасательная операция была поделена на два этапа: поиск места происшествия и подъем утонувших со дна водоема. 2 января поисковая группа Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск на аэроглиссере «Патруль», по заявлению сотрудников полиции, проводила осмотр затонов реки Сухая Самарка на предмет обнаружения места происшествия, т.к. водитель утонувшей «Нивы» не мог вспомнить место, где машина провались в промоину. Поиски заняли все светлое время суток. 3 января в 08.30 поисковые работы были возобновлены. Осмотр местности спасателями проводился с аэроглиссера и двух снегоходов. Поиски осложнялись сильным снегопадом, отмечают в пресс-службе Поисково-спасательной службы Самарской области.

В 13 часов на льду спасатели обнаружили автомобильные следы, которые обрывались у края промоины. Рисунок протектора был опознан водителем «Нивы». Расстояние от спасательной станции до места происшествия по холмистой местности составляло около 20 километров. К месту происшествия были направлены водолазы отряда специального назначения. Для погружения водолазов в месте спусков была подготовлена майна. Лед в протоке был непрочным и, буквально, ходил под ногами. Глубина на месте погружения составляла 6 метров. Из-за ограниченной видимости под водой водолаз использовал источник искусственного освещения. Автомобиль был обнаружен спустя 20 минут поисков. У пассажира на заднем сидении выбраться из трехдверной «Нивы» шансов не было.

Пассажир на переднем сидении также не смог самостоятельно выбраться из машины. Оба погибших были подняты на поверхность и доставлены до спасательной станции ПСО г. Новокуйбышевска. В 17.25 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Задействовано восемь спасателей, три автомобиля, два снегохода и аэроглиссер «Патруль».