Полицейские поблагодарили тольяттинца, который помог раскрыть преступление

В рамках оперативного совещания в Управлении МВД России по г. Тольятти в торжественной обстановке в присутствии личного состава полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил жителя города за проявленную активную гражданскую позицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

21 декабря в дежурную часть отдела полиции №22 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение от Евгения Васильчука о том, что возле дома, расположенного по улице 70 лет Октября, некто разбил стекло автомобиля и похитил автомагнитолу.

Оперативный дежурный направил по указанному адресу патрульный экипаж полиции. До прибытия сотрудников органов внутренних дел Евгений Игоревич был на связи с полицейскими и, в буквальном смысле слова, координировал их действия. Благодаря слаженным действиям горожанина и правоохранителей предполагаемого злоумышленника задержали.

За активную гражданскую позицию и оказание помощи сотрудникам полиции в задержании подозреваемого Евгению Васильчуку вручили благодарственное письмо. Отмечая поступок тольяттинца, полковник полиции Хейрулла Ахмедханов подчеркнул: «В последнее время все больше жителей Тольятти проявляют свою активную гражданскую позицию. Они не только вовремя сообщают в правоохранительные органы о правонарушениях, но и сами, подчас, задерживают преступников. И мы искренне благодарим таких граждан за помощь в поддержании общественного порядка и обеспечении безопасности граждан».

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Оксана Симонова поблагодарила тольяттинца и отметила: «Только совместными усилиями сотрудников органов внутренних дел и населения можно навести порядок на улицах нашего города. Если злоумышленник будет знать, что не только полицейские, но и любой прохожий может помешать ему довести до конца свой преступный замысел - он подумает, стоит ли совершать ли противоправное деяние».