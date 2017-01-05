Дубль и два буллита тольяттинца Дениса Гурьянова не помогли России обыграть США в полуфинале молодежного Чемпионата мира

Сегодня ночью в Канаде прошли полуфинальные матчи молодежного Чемпионата мира. Сборной России для выхода в финал нужно было сломить сопротивление сборной США. Напомним, на групповой стадии турнира россияне проиграли звездно-полосатым со счетом 2:3.

Матч за выход в финал россияне начали уверенно, с самых первых минут немного снизив темп игры, что позволило сковать действия более мобильных игроков сборной США. А когда на 11 минуте Кирилл Капризов, выкатившись из-за ворот, открыл счет, первый период матча и вовсе можно было посчитать успешным для нашей сборной. Но на 19 минуте, после затяжной атаки американцев, Клейтон Келлер бросает с острого угла, шайба находит щелочку в амуниции Ильи Самсонова и на перерыв команды уходят при равном счете.

На старте второго периода россияне вновь выходят вперед. Расторопнее всех перед воротами соперников оказался Денис Гурьянов. Воспитанник тольяттинского хоккея добил отскочившую на пятак шайбу - 2:1!

Однако сборной США вновь удается отыграться. В середине матча совсем не кстати россияне начинают хватать удаления, и если в первом большинстве американцы не смогли пробить Самсонова, то во втором красивая атака с ходу восстановила равенство в счете. А за три минуты до конца периода сборная США выходит вперед. Колин Уайт наносит бросок и после рикошета шайба оказывается за спиной российского вратаря - 2:3!

Третью двадцатиминутку россияне начали в меньшинстве, смогли отбиться, но американцы, словно почувствовав, что соперник дрогнул, нарастили темп и создали еще ряд опасных моментов. На седьмой минуте сборная России и вовсе получает буллит в свои ворота. Но красивейшее спасение Самсонова оставляет нашу команду в игре и словно придает ей новых сил. Не проходит и двух минут, как Денис Гурьянов убегает к воротам Тайлера Парсонса и делает дубль, сравнивая счет - 3:3!

Начинается игра нервов, до конца периода команды создают несколько полумоментов, но серьезно рисковать никто не намерен. Даже судьи, понимая всю важность момента, позволяют себе пропустить несколько явных нарушений с обеих сторон.

Игра продолжается в овертайме, где американцы, словно сохранив больше сил, действуют агрессивнее россиян. И только везение и мастерство Самсонова помогает нашей сборной выстоять в эти минуты.

В буллитах, как и в матче, сборная России вновь повела в счете (в том числе, благодаря двум реализованным Гурьяновым броскам), но форвард Трой Терри трижды пробил Илью Самсонова и принес сборной США победу, а вместе с ней и финал молодежного Чемпионата мира.

Фото: ФХР.