Тольяттинец подозревается в покушении на сбыт наркотиков через систему закладок

Сотрудники органов внутренних дел получили информацию о том, что житель Тольятти 1986 года рождения может быть причастен к распространению запрещенных веществ. Стражи правопорядка установили за подозреваемым наблюдение.

Предполагаемого злоумышленника задержали в подъезде дома, расположенного на бульваре Гая. В присутствии понятых стражи правопорядка изъяли у задержанного наркотик синтетического происхождения массой 17,833 грамма. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили еще 1,15 грамма запрещенного вещества. По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный мужчина приготовил наркотик к сбыту третьим лицам, сообщает облГлавк.

В дальнейшем из тайника, расположенного в подъезде дома на улице Дзержинского в Тольятти, сотрудники полиции изъяли свертки с порошкообразным веществом. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты пришли к выводу, что это наркотик синтетического происхождения массой 0,63 грамма. По версии оперативников, о «закладках» своим клиентам мужчина сообщал бесконтактным способом.

По данным полицейских, задержанный нигде не работает, ранее он уже был судим за кражу. В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере», возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.