Какие изменения ждут автолюбителей в 2017 году

Новая форма полиса ОСАГО, штраф за опасное вождение, электронный ПТС, рост акцизов на автомобильное топливо и другие изменения, которые ожидают автолюбителей в следующем году – в материале РИА Новости.

Электронный полис ОСАГО (е-ОСАГО)

Покупка полиса ОСАГО через интернет стала доступна в России с 1 июля 2015 года при продлении договора. Продажи страховки в ряде компаний, которые добровольно присоединились к проекту е-ОСАГО, для всех желающих начались с 1 октября 2015 года. Но только с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны продавать ОСАГО через свои сайты. Если страховщик откажется продавать полис через интернет, то он может получить штраф до 300 тысяч рублей. Однако компания может сослаться на временные технические неполадки.

Проект направлен на обеспечение доступности полисов на территории всей страны. Нововведение позволит решить проблему очередей из желающих приобрести "автогражданку", пояснил РИА Новости президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Натуральное возмещение по ОСАГО

Натуральное возмещение по "автогражданке" может заработать с 1 марта 2017 года, но пока такое решение не принято. Законопроект, который вносит изменения в закон об ОСАГО, находится на рассмотрении в Госдуме. Планируется, что приоритет оплаты ремонта над денежными выплатами будет действовать только для легковых автомобилей физических лиц. Однако в исключительных случаях сохранится возможность компенсации деньгами.

Ранее страховщики рассчитывали запустить оплату ремонта вместо денежных выплат одновременно с е-ОСАГО с 1 января 2017 года. Натуральное возмещение в ОСАГО направлено на борьбу с мошенниками. Ведь выплаты деньгами представляют основной интерес для недобросовестных автоюристов, считает Юргенс.

Система ЭРА-ГЛОНАСС

ЭРА-ГЛОНАСС, система автоматической передачи данных о местоположении автомобиля при ДТП, начала разрабатываться с 2010 года, через 3 года она была запущена в опытную эксплуатацию. Она будет обязательна для всех новых автомобилей, которые впервые получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС), с 1 января 2017 года на основании техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Некоторые автопроизводители смогли отсрочить внедрение устройств в свои автомобили: на ряд моделей ОТТС действует 3 года. Сертификация требует от автокомпаний до 200 тысяч евро на проведение испытаний на каждую модель. Из-за высокой стоимости сертификации количество моделей новых автомобилей, доступных в России, сократится. Обязательное внедрение системы повлияло и на уровень цен.

Система необходима и для автомобилей с пробегом, которые будут ввозиться в Россию с 1 января следующего года.

Федеральная таможенная служба в конце декабря предупредила, что для выдачи паспортного транспортного средства (ПТС) в России для подержанной иномарки из других стран необходимо устройство вызова экстренных оперативных служб. Информация об этом должна содержаться в свидетельстве о безопасности автомобиля.

Предполагается, что система оповещения позволит снизить уровень смертности и травматизма в ДТП.

Электронный ПТС

Соглашение Таможенного союза о введении электронных паспортов для транспортных средств вступает в силу с 1 июля 2017 года. Полный переход от бумажных ПТС займет около двух лет.

Ожидается, что электронные ПТС позволят упросить работу госорганам и избавят автовладельцев от дополнительных бумажных процедур. Возможно, пошлина за выдачу электронного ПТС составит 800 рублей (за внесение изменений – 350 рублей). При этом владелец получит только выписку из документа, а доступ к полной версии электронного ПТС будут иметь налоговые и правоохранительные органы.

В настоящее время получить электронный ПТС можно добровольно. Тестирование выдачи новых документов уже привело к задержкам с ПТС. Завод "КамАЗ" столкнулся с проблемами с поставкой 500 грузовиков на Кубу из-за тестирования системы электронных ПТС, рассказал генеральный директор завода Сергей Когогин.

Рост акцизов на автомобильное топливо

Ставки акцизов на автомобильный бензин четвертого и пятого классов вырастут с 1 января 2017 года на 800 рублей и 2,7 тысячи рублей — до 13,1 тысячи рублей и до 10,13 тысячи рублей за тонну. Акциз на дизтопливо увеличится на 1707 рублей, до 6,8 тысячи рублей за тонну.

Повышение акцизов может привести к росту цен на автомобильное топливо от 8% до 12% в следующем году, считает глава и совладелец компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. По его словам, в пересчете на литр прибавка составит примерно 2 рубля.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов отмечал, что в январе произойдет традиционный рост цен на бензин. Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр энергетики РФ Александр Новак прогнозировали, что цены на бензин в России вырастут в 2017 году в пределах инфляции.

Правила перевозки детей

Перевозка детей в возрасте до 7 лет с 1 января будет разрешена только в автокресле на заднем диване. В возрасте от 7 до 12 лет дети могут находиться в автомобиле и спереди в автокресле. Ранее там можно было находиться детям в любом возрасте в удерживающем устройстве.

Использование автокресла необходимо с 1 января для детей в возрасте до 7 лет (ранее это требовалось до 12 лет). Однако автокресло должно строго соответствовать весу и росту ребенка. Использование других фиксирующих устройство в следующем году запрещено. Штраф за нарушение составит 3000 рублей.

Также введен штраф в 500 рублей за оставление ребенка в возрасте до 7 лет в автомобиле без присмотра совершеннолетних. Групповые перевозки детей с 1 января будут запрещены на автобусах, с момента выпуска которых прошло более 10 лет.

Регистрация машиноместа

Изменения в следующем году затронут и машиноместа. Поправки в ГК РФ и отдельные законодательные акты вступают в силу с 1 января 2017 года. Они позволят регистрировать машиноместо в качестве отдельного объекта недвижимости.

Ранее, как правило, машиноместо признавалось самостоятельным объектом, только если оно было частью другого объекта недвижимости, а собственник места для автомобиля был долевым собственником основного недвижимого объекта.

Нововведение может подтолкнуть спрос на машиноместа: появится возможность взять его в ипотеку отдельно от квартиры. Ранее его стоимость включалась в ипотеку на квартиру. После изменений собственник машиноместа сможет дарить его, передать по наследству, получать кредит под его залог и совершать другие действия. Но кроме прав на объект, возникнет и обязанность по налогам.

Застройщики и раньше продавали машиноместа, но у собственников часто возникали сложности при их регистрации, рассказал РИА Новости представитель Ассоциации застройщиков Московской области.

Опасное вождение

Правительство России в конце ноября внесло в Госдуму законопроект об административной ответственности за опасное вождение. Штраф за неоднократное совершение одного или нескольких друг за другом опасных действий на дороге может составить 5000 рублей.

Пока нет информации о дате введения нового наказания – документ пока не одобрен Госдумой. Но понятие "опасное вождение" появилось в Правилах дорожного движения в июле 2016 года. Примеры опасного вождения можно увидеть по ссылке.

Новый штраф за тонировку

Госдума может в 2017 году принять законопроект, который увеличит штраф за чрезмерную тонировку стекол. Документ предусматривает увеличение штрафа с нынешних 500 рублей до 1500 рублей при первом нарушении и до 5 000 рублей либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев — при повторном.

Сейчас допускается любая тонировка задних стекол. Ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а боковые – не менее 70%. Любая пленка уменьшает их светопропускание ниже допустимого предела.