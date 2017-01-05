В Тольятти разыскивают 14-летнюю девушку

Сотрудники ОП №24 УМВД России по г. Тольятти разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку 2002 года рождения. 2 января текущего года она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На розыск пропавшей был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Полицейские установили и опросили знакомых и друзей девушки, отработали места массового скопления молодежи, осмотрели дома, расположенные рядом с местом жительства девушки. Ориентировка с ее приметами направлена в другие территориальные органы внутренних дел. По данным сотрудников полиции,  пропавшая неоднократно уходила из дома.

Приметы: на вид   16 лет, рост  низкий, 160 см., телосложение средней полноты, плечи приподнятые, лицо круглое, смуглое, волосы темно-русые, до плеч.  Характерная примета - речь ускоренная, присутствует  заикание. 

Предположительно была одета в черную искусственную шубу.

Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просьба обращаться по телефону: (848 2) 93-48-62, 93-48-52 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.01.2017 16:05 [115] (0)
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