Гандбольная «Лада» отправилась в Данию на матч первого тура групповой фазы Кубка ЕГФ

Команда «Лада» отправилась в датский город Нествед на матч первого тура групповой фазы Кубка ЕГФ с клубом «Нюкёбинг», сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

Полагаясь на известный принцип «победный состав не меняют», главный тренер автозаводского клуба Левон Акопян утвердил тот же самый перечень игроков и сопровождающих их лиц, которые летали в те же края в ноябре. Тогда «Лада» обыграла на родине гандбола «Виборг» и вышла в нынешнюю январско-февральскую стадию второго по рангу европейского клубного турнира.

Тот убедительный успех до сих пор греет души тольяттинских болельщиков, которые не видели свою команду с 13 ноября, когда «Виборг» был повержен в Автограде в первом матче третьего раунда Кубка ЕГФ. Фанаты «Лады» могли бы под впечатлением от того триумфа в битвах с лидером датской «Primo Tours Ligaen» пророчить своим любимицам более легкую прогулку в схватке с пятой командой этой лиги, каковой является в настоящее время «Нюкёбинг». Тем более что в первом после длительного перерыва поединке в рамках внутреннего первенства «НФХ» во вторник проиграл на выезде одному из аутсайдеров – клубу «Рингкёбинг» (28:33). Но существует одно «но».

Чемпионат Дании считается не только одним из сильнейших в Европе, но и наиболее ровным по составу участников. Специальный пресс-релиз ЕГФ, посвященный «Ладе», приводит ряд высказываний ее наставника в преддверии старта группового этапа. И в нем Акопян подчеркивает, что отличительной особенностью датского первенства служит тот факт, что в нем даже последняя команда способна взять верх над первой. Лидерами «Нюкёбинга» являются старожилы сборной Дании Кристина Кристиансен и Метте Гравхольт (на фото) плюс шведская звезда Натали Хагман. Все они уже неоднократно били «Ладу», играя прежде за «Хольстебро». Тот же «Тим-Твис» долго и небезуспешно тренировал Нильс Агесен, который прошлым летом покинул вышеупомянутый «ТТХ» и возглавил «НФХ». Голыми руками таких матерых «хищников» не взять.

Обычно все соперники прибывают в гости к ним непосредственно в город Нюкёбинг-Фальстер, где квартирует первый соперник автозаводчанок по группе «D». Однако «Ладу» они решили принимать примерно в семидесяти километрах отсюда, в Нестведе, находящемся ближе к аэропорту Копенгагена. На дорогу к месту назначения после приземления тольяттинская делегация планирует затратить чуть более полутора часов. Поселится она к обеду в отеле «Vinhuset». Единственную тренировку на «Арене-Нествед» проведет в пятницу, а в субботу в 15.00 по местному времени (17.00 по Москве) начнется игра. Судить ее будут сестры Мария и Сафия Беннани из Швеции, делегат ЕГФ – британец Джеймс Ранкин. Вечером того же дня волжанки отправятся в обратный путь домой.