В Тольятти несовершеннолетний водитель устроил ДТП и отправился в больницу

30 декабря в 17:20 17-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигался в жилой зоне по улице Интернациональной. При выезде с прилегающей территории на улицу Мичурина, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем RENAULT, водитель которого двигался по главной дороге. С сотрясением головного мозга и ушибами юный водитель-нарушитель госпитализирован. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП. Несовершеннолетний находился за рулем автомобиля, не имея права управления транспортным средством. В отношении него составлено несколько административных материалов. Направлена информация в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер воздействия к его законным представителям, сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 05.01.2017 15:09 [58] (0)
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