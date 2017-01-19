В Тольятти несовершеннолетний водитель устроил ДТП и отправился в больницу

30 декабря в 17:20 17-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигался в жилой зоне по улице Интернациональной. При выезде с прилегающей территории на улицу Мичурина, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем RENAULT, водитель которого двигался по главной дороге. С сотрясением головного мозга и ушибами юный водитель-нарушитель госпитализирован.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП. Несовершеннолетний находился за рулем автомобиля, не имея права управления транспортным средством. В отношении него составлено несколько административных материалов. Направлена информация в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер воздействия к его законным представителям, сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.