Тольяттинские полицейские изъяли у местного жителя марихуану и масло каннабиса

Cотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что местный житель может иметь отношение к распространению запрещенных веществ.

Мужчину 1969 года рождения сотрудники органов внутренних дел задержали в подъезде дома, расположенного на улице Победы. Во время личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у задержанного две стеклянных банки с неизвестным веществом. Изъятое было направлено на экспертизу. Специалисты установили, что это масло каннабиса, сообщили в облГлавке.

Позже, в ходе обыска квартиры, где проживал подозреваемый, также было изъято наркотическое вещество каннабис. Всего оперативники обнаружили более 235 граммов наркотиков, что соответствует крупному размеру. В отношении безработного мужчины возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ведется следствие.