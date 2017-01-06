В Ставропольском районе в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня в 17-15 на 947 км автодороги  «М5 Урал» в Ставропольском районе. Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим, организовали движение на данном участке автодороги и приступили к сбору необходимых материалов.

По предварительным данным полицейских,  водитель автомобиля «ВАЗ 2114» 1958 года рождения,  двигаясь по дороге, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Следствием чего стало столкновение с автомашиной «Лада-Калина» под управлением  водителя 1979 года рождения.

В результате ДТП пассажирки «ВАЗ 2114»  женщины 1990, 1964, 1984 годов рождения с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение. Телесные повреждения получили мальчик 2006 и девочка 2015 годов рождения, которые находились в «Ладе-Калина». Несовершеннолетним оказана амбулаторная помощь.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает облГлавк.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.01.2017 13:04 [113] (0)
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