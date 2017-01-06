Сотрудники тольяттинской полиции раскрыли квартирную кражу

В дежурную часть отдела полиции №22 Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1992 года рождения. Девушка сообщила, что из квартиры, где она проживает, пропал велосипед. Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму в 4 000 рублей, сообщает облГлавк.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, опросили жильцов соседних квартир с целью установления очевидцев случившегося, начали проверять места возможного сбыта похищенного велосипеда.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка пришли к выводу, что к преступлению может быть причастен знакомый потерпевшей. Как установлено полицейскими, девушка попросила подозреваемого в ее отсутствие поливать комнатные цветы и, воспользовавшись свободным доступом в квартиру, предполагаемый злоумышленник похитил двухколесное транспортное средство. 

Молодой человек 1993 года рождения задержан сотрудниками уголовного розыска. По данным полицейских, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено законной владелице. Расследование продолжается.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.01.2017 14:08 [140] (0)
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