Под Тольятти на Волге искали заблудившегося рыбака

Вечером 5 января в результате сильного снегопада в Ставропольском районе на реке Волга около села Ягодное заблудился мужчина 1960 года рождения. Возвращаясь с рыбалки домой, из-за ограниченной видимости он сбился с пути, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

В 19.20 на поиски заблудившегося были отправлены спасатели поисково-спасательного отряда г. Тольятти в количестве трех человек. Поисковые работы проводились с использованием снегохода. В 20.50 мужчину обнаружили и доставили до береговой линии. Медицинская помощь ему не потребовалась.