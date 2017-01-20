«Лада» на своей площадке не смогла забросить «Трактору»

Обе команды предыдущие свои матча проиграли, поэтому вряд ли нуждались в дополнительной мотивации.

Гости активно начали матч, и уже на 3-й минуте стараниями Артема Пеньковского открыли счет, после чего создали еще несколько опасных моментов у ворот "Лады". Тольяттинцы в первом периоде трижды получали численное преимущество, но создать реальные голевые моменты у ворот Павла Францоуза не смогли.

В середине второго периода гости увеличили свое преимущество, реализовав численный перевес в двух игроков: Пол Щехура мощным щелчком со средней дистанции пробил Илью Ежова - 0:2. На 36-й минуте Георгий Белоусов в контратаке мог сократить счет, но шайба после его броска попала в штангу. Вскоре при розыгрыше "лишнего" Павел Францоуз не без труда справился с броском Станислава Бочарова.

В третьем периоде "Лада" пыталась переломить ход матча, но все ее атаки разбивались о хорошо организованную оборону "Трактора", а на предпоследней минуте защитник "Трактора" Константин Климантов поставил точку в матче, поразив пустые ворота "Лады" - 0:3, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Фото: ХК "Лада".
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 06.01.2017 16:14 [91] (0)
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