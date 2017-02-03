Главное о гриппе-2017: чем опасен, как лечить и куда обращаться, если заболел

В Самарской области все больше заболевших гриппом и ОРВИ. За прошлую неделю в Тольятти заболеваемость выросла почти на 22%, а средний многолетний показатель заболеваемости превышен на 25,9%. С ОРВИ и гриппом за неделю было госпитализировано 122 человека, количество классов, в которых приостановлен учебный процесс, увеличивается практически каждый день. Жители региона начинают болеть целыми семьями, но это не является чем-то из ряда вон выходящим. Мы уже привыкли к простудным эпидемиям настолько, что уверены в своем иммунитете на 100%. И лишь в тот момент, когда все дела отменяются из-за болезни, внезапно свалившей с ног, мы начинаем ругать себя за халатное отношение к своему здоровью.

Если все обходится банальным ОРВИ, то мы вскоре забываем о неприятной слабости, заложенном носе и боли в горле. Но если речь идет о гриппе, то здесь без помощи врачей не обойтись, ведь вирус гриппа меняется от года к году, заставляя искать новые методы борьбы с ним.

В этом году в Россию пришел «гонконгский» грипп. В Самарской области специалисты также диагностировали у некоторых заболевших вирус А (H3N2) - в Тольятти на прошлой неделе были выявлены 5 заболевших. Еще в начале осени министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала о том, что вариант «Гонконг» наиболее серьезно проявил себя в 1968-1969 годах и в этом есть определенные риски, потому что иммунитета против такого варианта вируса гриппа у нас нет. Тогда министр предрекла пик заболеваемости гриппом на январь-февраль 2017 года, что и происходит сейчас. Так как же отличить грипп от ОРВИ?

Чем я болею?

Медики единодушно утверждают - симптомы гриппа и ОРВИ схожи. Это жар и повышенная температура, озноб, кашель и насморк, боль в мышцах. Но «гонконгский» грипп развивается очень стремительно - к общим симптомам добавляются сильная головная боль и боль в груди, а также температура от 39 градусов. С развитием болезни появляются ломота в теле, слезотечение и даже кровотечение из носа. Грипп сам по себе опасен осложнениями, а нынешняя разновидность заболевания выделяется еще более стремительным развитием тяжелых осложнений органов дыхательной системы, в частности, бронхита и пневмонии. Также может возникнуть обострение бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний, говорят врачи.

- Грипп есть грипп. Происходит мутация вируса, поэтому вакцинация и проходит каждый год, - рассказывает TLT.ru заместитель главврача по инфекционным отделениям городской клинической больницы № 5 Виктор Каравашкин. – Специалисты следят за изменениями и готовят нас к вероятной встрече (с гриппом), а в вакцину входит определенный штамм.

Существует мнение, что переболевшие гриппом люди, в течение нескольких следующих эпидемий могут не опасаться заразиться вновь, однако специалист опровергает его:

- При гриппе иммунитет нестойкий, поэтому и прививки делаются ежегодно. Возможны и такие случаи, при которых человек может заболеть, даже сделав прививку, но грипп у привитых протекает совершенно иначе, легче, не бывает осложнений. Зависит это от течения заболевания, иммунитета, того, когда прививка была сделана, - говорит Виктор Каравашкин. - Необходимо вовремя делать прививки, когда их предлагают. Сейчас, если человек заболел, то он должен обратиться к врачу, получить лечение и принимать противововирусные препараты. Важно не совершать геройские поступки, а сидеть дома и лечиться.

По симптомам определить конкретный тип гриппа сложно, здесь все зависит как от вируса, так и от общего состояния заболевшего. Поэтому стоит отдельно выделить симптомы, на которые необходимо обратить самое пристальное внимание:

высокая температура - 39-40 градусов;

сильные головные боли;

общая слабость, головокружение;

синюшность губ;

ноющие боли в мышцах и суставах;

воспаление слизистой оболочки глаз;

одышка, затрудненное дыхание или боль в груди;

сухой кашель, насморк или фарингит.

Признаки гриппа у детей:

температура тела выше 39 градусов (может держаться 3-4 дня, несмотря на лечение). Высокая температура у ребенка должна послужить сигналом к неотложному лечению;

интоксикация организма (озноб, потоотделение, головная боль, головокружение, ломота в суставах);

кашель появляется на 2-3-е сутки, сопровождается болью в груди;

насморк проявляется не сразу и часто не так выражен, как при ОРВИ;

покраснение глаз.

В течение первых 3-5 дней после попадания вируса в организм, симптомы болезни отсутствуют. Сама болезнь длится около недели, но и после завершения лечения организму необходим щадящий режим - в этот период человек подвержен другим заболеваниям.

Как мне лечиться, если я заболел гриппом?

Если заболели, то в первую очередь нужно понимать, что самолечением заниматься нельзя. К врачу нужно обратиться уже при первых симптомах, только специалист назначит правильный курс лечения. Однако можно несколько облегчить свое состояние.

Первое о чем говорят медики - пейте больше жидкости, это поможет вывести токсины и компенсировать потерю влаги при потоотделении. Чаще пейте компоты, морсы, иммуностимулирующие чаи. Можно также пить готовые растворы для пероральной регидратации, в аптеке вам подскажут какие лучше всего приобрести. Носите теплую одежду, но не забывайте проветривать помещение (температура должна быть от 18 до 22 градусов). Вы можете выбрать препараты, которые помогут облегчить общее состояние, снять боли в горле, насморк, температуру, общую слабость. Это нестероидные противовоспалительные ибупрофен или парацетамол, сосудосуживающие капли в нос и спреи, снижающие боль в горле. Питание в период выздоровления должно быть сбалансированным, богатым витаминами и минеральными веществами. Вам не обязательно объедаться едой, но есть что-то достаточно легкое все же необходимо.

Все народные средства не справятся с гриппом, поэтому не тратьте время на ингаляции, банки и растирания. Помните и о том, что только врач и только в определенных случаях может назначить антибиотики. Самое главное – дайте себе время для полноценного лечения – не переносите грипп на ногах. Так вы сможете без осложнений справиться с вирусом и не заразите окружающих.

Специалисты выделяют ряд медикаментозных препаратов, которые используются для лечения вируса гриппа. В первую очередь это Осельтамивир (в обходе «Тамифлю») и Занамивир («Реленза»).

- Мы в стационаре лечим этими препаратами, - говорит Виктор Каравашкин. – Конечно, даем не всем. Тяжелым пациентам, беременным женщинам, детям от 12 лет.

Эти лекарства отпускаются только по рецепту и имеют противопоказания. Осельтамивир разрушает вирус, блокируя белок нейраминидазу (N в названии H1N1), но он применяется при тяжелом протекании болезни, обычно, при назначении Осельтамивира больному показана госпитализация.

Куда мне обращаться за лечением?

Заболев, большинство из нас по привычке вызывают «скорую» или идут в ближайшую поликлинику высиживать очереди с температурой. Да, может прием в больницах в сезон простуд напоминает конвейер, но зато можно сэкономить деньги, да и с официальным больничным не будет проблем. Кроме того, в государственных поликлиниках работают опытные врачи, многим из них доверяет уже не одно поколение тольяттинцев. Тем не менее, сегодня практически каждая вторая частная клиника предлагает услуги терапевта, который также может поставить точный диагноз и назначит лечение. Для заболевшего человека важно и то, что на прием он может прийти к оговоренному заранее времени и в спокойной атмосфере рассказать о своем самочувствии. Однако выбирая частную клинику, пациенту необходимо быть готовым к серьезным тратам.

Проанализировав около двух десятков частных клиник в Тольятти, редакция выделила несколько позиций, за которые вам так или иначе придется заплатить. Сумма будет отличаться в зависимости от статуса клиники и ее местоположения.

К примеру, стоимость первичного приема терапевта в Тольятти начинается от 600 рублей, а в некоторых клиниках сумма доходит до 1000 рублей. Вторичный прием будет дешевле примерно на 200 рублей. Выезд специалиста на дом начинается от 1500 и доходит до 3000 рублей в зависимости от удаленности клиники от места жительства. Как нам рассказали в одной из частных клиник, приехав домой к пациенту, врач проведет первичный осмотр, задаст вопросы и соберет данные о состоянии его здоровья, даст рекомендации по дальнейшему лечению. При необходимости специалист назначит анализы или диагностические обследования. По результатам проведенного осмотра пациенту выдается медицинское заключение. Однако нужно понимать, что в большинстве клиник врачи не выезжают на срочные вызовы в случае резкого ухудшения здоровья.

Оформление листка временной нетрудоспособности, выдача справок, выписка из амбулаторной карты – за все эти услуги вам придется заплатить от 200 до 500 рублей. Тут стоит обратить внимание на лицензии клиник, многие из них выдают «Листок временной нетрудоспособности» (больничный лист) государственного образца.

Кроме того, вам могут предложить экспресс-тесты на грипп различных групп и обнаружение других вирусных инфекций, что выльется в сумму от 300 до 700 рублей. А некоторые клиники предлагают услугу Стационар на дому, когда к пациентам приходит медсестра для проведения различных медицинских манипуляций.

Хороший врач сможет учесть последние рекомендации для борьбы с вирусом этого года, предложить наиболее эффективные препараты. Но нужно понимать, что выйдя от терапевта в частной клинике вы, скорее всего, получите довольно большой перечень препаратов, в котором будут жаропонижающие, отхаркивающие, лекарства от насморка, витамины и даже добавки для поддержания организма. К примеру, вышеназванные «Тамифлю» и «Реленза» обойдутся в аптеке в 1400 рублей каждый, но это препараты, необходимые при сложном протекании заболевания. Однако есть и те средства, которым можно найти дешевые, но менее разрекламированные аналоги, достаточно спросить об этом у специалиста в аптеке. Иначе в итоге сумма ваших затрат на лечение может вырасти уже в два-три раза.

Профилактика гриппа 2017 года

Если же вы не болеете и не собираетесь этого делать, то мы назовем несколько рекомендаций, которые помогут вам избежать заболевания:

Избегайте контактов с заболевшими и сократите время пребывания в местах массового скопления людей.

Маска – не панацея. Здорового взрослого человека она не убережет от вируса, поэтому использовать ее в качестве профилактики гриппа не стоит. Единственный человек, которому она нужна – это больной.

Регулярно и тщательно мойте руки с мылом или протирайте их дезинфицирующими салфетками для обработки рук.

Осуществляйте влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении. Помните, что в теплом помещении с сухим воздухом вирус распространяется мгновенно. В прохладном, влажном воздухе он мгновенно разрушается. Подцепить вирус во время прогулки на улице практически нереально. Придерживайтесь оптимальных параметров воздуха в помещении — температура около 20 °С и влажности 50–70%.

Увлажняйте слизистые оболочки. Если слизь и слизистые оболочки пересыхают, работа местного иммунитета нарушается, вирус с легкостью преодолевает защитный барьер ослабленного местного иммунитета и человек заболевает гриппом.

Ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).

Валерий Заря