«Ладья» в гостях вырвала победу у «Омских Ястребов» - 4:3

В очередном матче чемпионата МХЛ "Ладья" встречалась с "Омскими Ястребами". В первом матче, прошедшем вчера, омичи одержали убедительную победу со счетом 3:0. Сегодня игра сложилась иначе.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба, уже на старте поединка волжане с интервалом в 27 секунд забросили две шайбы в ворота Вячеслава Новицкого: сначала Ринат Юмангулов реализовал большинство, а следом отличился Евгений Грошев. На исходе первого периода один из лидеров хозяев Антон Ковалев отыграл одну шайбы (1:2).

На 25-й минуте Станислав Третьяков, а на 32-й Артем Манукян (в большинстве) забросили две шайбы в ворота Владислава Отпущенникова и вывели вперед сибиряков (3:2). На 48-й минуте защитник "Ладьи" Алексей Рябоконов сравнял счет, реализовав большинство. Победу волжанам принес точный бросок Евгения Грошева (оформил "дубль" в матче) на 55-й минуте - 4:3.

Фото: ХК "Лада".