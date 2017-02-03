Планы на выходные: 7 самых ярких событий в Тольятти

Каждый четверг Афиша Тольятти придумывает, как интересно провести выходные, чтобы выжать из них всю радость и получить свежие впечатления. Одно их главных спортивных событий года, театральные премьеры, увлекательные выставки и вечеринки ждут тольяттинцев в ближайшие три дня.

В эти выходные на СТК им. Анатолия Степанова будет дан старт решающей серии мирового ледового Гран-при образца 2017 года. Самые титулованные ледовые гладиаторы планеты готовятся к поездке в Тольятти. В этом сезоне лучшая в Европе специализированная арена в Тольятти удостоена чести открывать престижный международный турнир и будет принимать на своем треке финал № 1 Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду. СК "Мега-Лада" приглашает тольяттинцев и гостей города прийти на трибуны СТК им. Анатолия Степанова 4 и 5 февраля и поддержать российских гонщиков в борьбе за очередные спортивные титулы планетарного масштаба. Подробности.

На трассе "Ледовая Долина" продолжаются зимние гонки, 5 февраля состоится Зимний Кубок Ротакс Макс по картингу, принять участие в котором могут все желающие в возрасте от 14 лет. Соревнования пройдут на зимних гоночных картах, оснащенных двигателями Rotax Max 125 (23 л.с.) и шипованными шинами WKT. Как принять участие в заезде узнайте тут.

4 февраля на сцене театра "Колесо" им. Г.Б. Дроздова состоится премьера спектакля «Чехов. Женщины». Основой спектакля стали шесть ранних рассказов А.П. Чехова: «Юбилей», «Ведьма», «Который из трех?», «Переполох», «Несчастье», «Хористка». С невероятной лёгкостью в этих небольших историях Чехов, величайший знаток женской души, показывает одновременно силу и слабость женщины, заставляя нас угадать ее в себе и окружающих. Все истории наполнены музыкой и танцами: зритель услышит известные романсы, а какие-то из них станут для него открытием, а также насладиться пластикой актёров. Это истории о женщинах и их мужчинах, абсолютно разные истории, которые отчасти ироничны, отчасти драматичны и безысходны, но в каждой из которых есть жажда любви.

Театр «Дилижанс» приглашает на спектакль «Ночь после выпуска» по повести Тендрякова, который дает ответы на многие вопросы и сегодняшних детей XXI века: отношения со сверстниками, с близкими людьми, с учителями. Отношения, которые будут проверяться уже не за школьными партами, а в реальной взрослой жизни. Спектакль-победитель V фестиваля одноактной драматургии «Премьера одной репетиции», выбранный по итогам зрительского голосования. Стоимость билетов смотрите здесь.

В субботу в КДЦ "Буревестник", состоится второй большой Stand-up концерт. На сцене выступят лучшие комики Тольятти, Самары и Уфы. Тем, кто давно не смеялся от души, советуем не пропустить.

В Отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея открывается персональная выставка Татьяны Минсафиной «Наполовину прошлое». Описывая выставку, художник выводит формулу: «Прошлые наблюдения — настоящие вопросы». Все, что когда-то было увидено, прочувствовано или сделано в прошлом, сопровождает настоящую жизнь и измеряется качеством эмоций, степенью восприятия, умением анализировать окружающий мир и задавать вопросы, прежде всего самому себе.

В Тольяттинском краеведческом музее продолжает работу выставка «Гости из прошлого», на которой представлены объемные и полноразмерные фигуры древних животных, а также чучела современных зверей и птиц. Экспозиция в занимательной форме знакомит посетителей с загадками эволюции жизни на Земле. Всего на выставке представлено свыше тридцати фигур. Все экспонаты, от самых больших до самых малых, полностью достоверны и реалистичны. Часть из них оснащена специальной звуковой аппаратурой, воспроизводящей голоса древних животных. Режим работы выставки и стоимость билетов смотрите здесь.

Традиционно в первую субботу февраля проводят День встречи выпускников, для таких дружных компаний заведения города приготовили специальные программы, чтобы вспомнить беззаботные годы и встретиться с верными друзьями. Вечеринки в Тольятти ищите на нашем сайте.

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