В Тольятти цены на бензин растут каждую неделю

По данным оперативного мониторинга в период с 27 января по 2 февраля на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 (на 0,30 руб./литр), АИ-95 (на 0,30 руб./литр) на дизельное топливо (на 0,30 руб./литр). Тенденция к росту цен наблюдается на протяжении двух месяцев.

В указанный период времени цены на большинство продовольственных товаров в наблюдаемых торговых объектах сохранились на уровне предыдущей недели. Вместе с тем, в отдельных наблюдаемых торговых объектах, повысились розничные цены на свежие томаты, виноград, морковь, капусту, лук.

Как положительный момент продолжилось снижение розничных цены на апельсины и огурцы свежие, а также зафиксировано снижение цены на мясо кур.