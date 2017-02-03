Тольятти с лекцией выступит преподаватель Британской школы дизайна

В Тольятти в рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М» пройдет мастер-класс Дарьи Ядерной, преподавателя Британской Высшей Школы Дизайна, лектора МХПИ.

Дарья Ядерная – один из крупнейших российских экспертов в сфере fashion-бизнеса, практик, занимавшийся продвижением модных марок на рынках России и стран СНГ, автор многочисленных аналитических статей по проблематике развития индустрии моды в российских и зарубежных СМИ, создатель монографии Luxury in the BRICS о развитии люкс-сегмента в России, лектор Британской Высшей Школы дизайна по направлениям «Маркетинг в индустрии моды», «Управление проектами в индустрии моды», «Предпринимательство в индустрии моды». В рамках мастер-класса «Мода как бизнес» Дарья расскажет об особенностях продвижения fashion-брендов, мероприятиях, в которых дизайнерам обязательно стоит принимать участие, развитии собственного бренда с нуля и при минимальном бюджете.

Мастер-класс ориентирован в первую очередь на студентов профильных учебных заведений, но будет интересен и тем, кто решил связать свою профессию с модой, превратить хобби в успешный бизнес.

Мероприятие проходит в рамках продвижения Fashion-номинации «Поколения М» - всероссийского творческого проекта компании МТС, ориентированного на творческое развитие талантливых детей и подростков.

Мастер-класс Дарьи Ядерной «Мода как бизнес» состоится 7 февраля в 11 часов по адресу: Тольятти, улица Белорусская, 14, 2 этаж, актовый зал. Вход свободный, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.