В России народные собрания хотят приравнять к политическим демонстрациям

Законопроект о приравнивании собраний граждан, так называемых "народных сходов", к политической демонстрации может быть внесен в Госдуму весной, сообщили РИА Новости.

Разработчик документа, депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров рассказал о том, что законопроект ,возможно, будет внесен весной.

"Пару месяцев нам надо условно на то, чтобы отреагировали профильные министерства и ведомства, экспертные сообщества, значит, через пару месяцев проект будет готов", — сказал Федоров. - Мы его только обсуждаем, потому что мы видим, что злоупотребляют этим правом. Это может привести к проблемам людей. К примеру, собирается сход на 20 тысяч человек посредине Невского, естественно, это нарушит движение транспорта. Соответственно, такого рода мероприятия, народные сходы, должны подпадать под законодательство. Это пока идея, которая разрабатывается как законопроект".

Предположительно, что такие собрания граждан будут приравниваться к политической демонстрации, если численность схода составляет "несколько десятков".

"Цифру мы как раз уточняем, запрашиваем у специалистов в МВД, допустимые места таких демонстраций", — отметил депутат.