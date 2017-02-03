Еще один объект второй очереди ОЭЗ «Тольятти» сдан в эксплуатацию

В особой экономической зоне «Тольятти» сдана в эксплуатацию хозяйственно-бытовая канализация, построенная на территории второй очереди. Государственная инспекция строительного надзора Самарской области (ГИСН) подписала заключение о соответствии объекта проектной документации, которое уже передано в Министерство строительства региона.

Хозяйственно-бытовая канализация не первый инфраструктурный объект второй очереди, на который получено разрешение на эксплуатацию. Ранее оно было выдано на хозяйственно-питьевой водопровод. Кроме того, работа по подготовке документов в ГИСН ведется еще по двум объектам: техническому водопроводу и системе газоснабжения.

Напомним, что строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Тольятти» осуществляется в три этапа. Первая очередь ОЭЗ была торжественно открыта 11 сентября 2015 года. Застройка второй очереди начата в феврале того же года. Работы осуществляет подрядная организация ООО «СК Евроальянс». В настоящее время большая часть объектов построена, ведутся пусконаладочные работы.