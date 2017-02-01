В Тольятти благодаря субсидиям из федерального бюджета отремонтируют 14 дорог местного значения

Как сообщал TLT.ru ранее, правительство РФ выделило Самарской области 1,8 млрд рублей на финансирование «дорожной деятельности». Дотацию регион получил в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня в региональном правительстве рассказали о том, на что пойдут выделенные средства.

Участие Самарской области в программе обсуждалось в октябре 2016 года в ходе визита в Самарскую область Министра транспорта РФ М.Ю. Соколова. Тогда Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин подчеркнул, что попадание губернии в новую федеральную программу предоставляет дополнительные возможности реализовать все намеченные планы по строительству и ремонту дорог. Как отметил М.Ю. Соколов, в целом за два года по программе «Безопасные и качественные дороги» Самарско-Тольяттинская агломерация может получить дополнительную поддержку федерального бюджета в размере 3 млрд. рублей.

1,837 млрд. рублей, выделяемые в 2017 году из федерального бюджета, будут направлены на ремонт автомобильных дорог в Самаре и Тольятти, в том числе:

- ремонт 14 дорог местного значения в г.о. Тольятти общая протяженность – 22,6 км, стоимость работ в 2017 году – порядка 800 млн рублей.

- региональных автодорог в Самаре - Волжское шоссе (5 км) и Красноглинское шоссе (10 км, начало работ), а также ремонт а/д «Самара-Волгоград»-Новокуйбышевск 2 (7,5 км, начало работ), стоимость работ в 2017 году – порядка 850 млн рублей;

- дорог местного значения г.о. Самара: ул. Венцека (1,11 км) и ул. Фрунзе (1,65 км), стоимость работ в 2017 году – порядка 190 млн рублей;

В настоящее время готовится аукционная документация, торги планируется провести в конце февраля – начале марта 2017 года.