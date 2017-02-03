На проспекте Степана Разина разбойник избил тольяттинца и отобрал у него деньги, телефон и документы

В Тольятти по горячим следам задержан подозреваемый в разбое.

Преступление произошло у дома на проспекте Степана Разина. В дежурную часть полиции обратился за помощью местный житель 1986 года рождения. Мужчина рассказал полицейским о нападении злоумышленника, который избил его и похитил деньги, сотовый телефон и документы.

Сотрудники полиции выяснили приметы злоумышленника и в результате оперативных мероприятий в тот же день установили, что к нападению может быть причастен ранее судимый за кражу мужчина, который живет неподалеку от места происшествия. Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проведенного обыска оперативники обнаружили и изъяли у задержанного вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступления, а также похищенное имущество, сообщили в облГлавке. По признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.