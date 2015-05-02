Мэрия ищет проблемные точки в маршрутной сети города

Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии проводит работу по выявлению проблемных точек маршрутной сети города. Если появится необходимость, потоки муниципального транспорта будут скорректированы для удобства тольяттинцев.

Потребность пересмотреть существующую маршрутную сеть города возникла в связи с тем, что с 1 января коммерческие перевозчики Тольятти перестали принимать к оплате социальные карты жителя Самарской области. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ льготников к территориям, ранее не охваченным муниципальным транспортом, в городе были введены пять дополнительных маршрутов. Не исключено, что их перечень будет расширен, пишут "Городские ведомости".

На днях в департаменте дорожного хозяйства и транспорта мэрии прошло совещание с приглашением представителей администраций, общественности и депутатов, на котором обсуждались проблемные точки транспортной сети города. Задача властей — найти взаимовыгодные решения, которые бы устроили жителей, и в то же время не легли непосильным бременем на бюджет. Ведь возможности города ограничены, как с точки зрения наличия финансов, так и подвижного состава у муниципальных транспортных предприятий. Как пояснил руководитель профильного департамента Павел Баннов, дальнейшая работа предполагает предметное обсуждение конкретных участков улиц с выездом на место и оценкой реального пассажиропотока.

«К концу февраля мы эту работу завершим, и тогда будет четко понятно, будут ли изменены маршруты. Если будет добавлен подвижной состав, то в каком виде, в каком количестве и по каким направлениям», — пояснил Павел Баннов.

Параллельно мэрия продолжает работать над тем, чтобы вернуть право льготным категориям горожан осуществлять проезд на коммерческом транспорте. Разбирательства чиновников и коммерсантов по этому поводу уже перетекли в судебную плоскость.