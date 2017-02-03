Тольяттинец получил 20 лет колонии за организацию убийства своего партнера по бизнесу

Суд приговорил жителя Тольятти к 20 годам колонии строго режима за организацию заказного убийства своего напарника по бизнесу, исполнитель преступления из Дзержинска Нижегородской области получил девять лет колонии, сообщают РИА Новости.

Суд установил, что 50-летний организатор и заказчик убийства решил совершить это преступление в апреле 2015 года из-за того, что ранее обманом завладел деньгами 31-летнего партнера в размере 500 тысяч рублей.

"Бизнесмен из Тольятти договорился с 40-летним жителем Дзержинска о том, что тот убьет его напарника за 165 тысяч рублей. После этого, потерпевший поехал в Дзержинск якобы для получения товара, но там его встретил исполнитель заказного убийства и нанес ему ножом несколько смертельных ранений. Для того, что бы скрыть преступление, он закопал тело погибшего около дороги", — говорится в сообщении СК СКР по Самарской области.

Через несколько дней заказчик приехал в Нижегородскую область и передал исполнителю 165 тысяч рублей за совершенное преступление.

Погибший с весны 2015 года находился в федеральном розыске как без вести пропавший. В октябре того же года установлено, что к этому преступлению причастен житель Дзержинска, который впоследствии добровольно сообщил подробности о совершенном преступлении, а также указал, где спрятал тело.

В ходе предварительного расследования он также признал свою вину в полном объеме и после заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве дал подробные признательные показания о совершенном преступлении по найму. Нижегородский областной суд признал жителя Дзержинска виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Мужчина из Тольятти признан виновным в организации убийства по найму и мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.