В 2016 году Тольятти получил из области более 500 млн. рублей в виде стимулирующих субсидий

С 2013 года в Самарской области введена система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям. Их размер зависит от выполнения социально-экономических показателей, определенных отдельно для каждой территории. Для городских округов установлено 9 показателей, для муниципальных районов – 15 и для поселений – 7. Средства, выделяемые в виде стимулирующих субсидий, распределяются муниципалитетами самостоятельно на решение наиболее важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения).

За 2016 год города и районы Самарской области смогли заработать 3,445 млрд. рублей из 3,650 млрд. рублей, предусмотренных на эти цели в областном бюджете. При этом сводный индекс выполнения социально-экономических показателей превысил плановые лишь в одном из 10 городских округов, в 5 из 27 муниципальных районах.

Городскому округу Тольятти при показателе 99% выделено 505,2 млн. руб., сообщили в региональном правительстве. Наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов продемонстрировала Сызрань (102,2%). Успеха удалось достичь за счет отгрузки большого числа местных товаров и эффективности муниципального земельного контроля. Объем выделенных городу стимулирующих субсидий составил – 310,2 млн. рублей.

Ряд городов и районов Самарской области продемонстрировали низкий уровень исполнения социально-экономических показателей в 2016 году, из-за чего лишились части доходов, которые могли быть направлены на развитие территорий. Города Самара с показателем в 85,4%, Кинель (85,4%), Похвистнево (87,2%), Октябрьск (87,1%), Жигулевск (88,7%) оказались в конце списка. В результате областной центр недополучил более 73 млн. рублей, Кинель - более 20,1 млн. рублей, Похвистнево – около 9,4 млн. рублей, Октябрьск – около 11,2 млн. рублей, Жигулевск – 15,1 млн. рублей.

Данное обстоятельство вызвало закономерную критику Губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

«Причина в том, что власти на местах не решают целый комплекс вопросов. Смысл стимулирующих субсидий, которые получают муниципалитеты, – в вовлечении в процесс всех людей. 90% взрослого населения должны знать, от чего зависит их получение. А если даже руководитель этого не знает, ничего не получится», – предупредил Меркушкин и поручил руководителям органов местного самоуправления немедленно принять меры для исправления ситуации.