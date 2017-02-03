Театр «Дилижанс» приглашает тольяттинцев на спектакль «Ночь после выпуска»

Насколько хороша «игра в правду», с подростковым максимализмом и верой в исключительную - СВОЮ - правоту?

В спектакле по повести Тендрякова - ответы на многие вопросы и сегодняшних детей XXI века: отношения со сверстниками, с близкими людьми, с учителями. Отношения, которые будут проверяться уже не за школьными партами, а в реальной взрослой жизни. 

Кто и как выдержит этот, первый во взрослой жизни, экзамен - в новом спектакле театра "ДИЛИЖАНС".

Спектакль-победитель V фестиваля одноактной драматургии «Премьера одной репетиции», выбранный по итогам зрительского голосования.

Премьера состоялась 20 февраля 2015.

В ролях:

Петр Зубарев,
Леонид Дмитриев / Дмитрий Кошелев,
Константин Федосеев,
Оксана Брыжатая /Алена Левичева,
Ася Гафарова,
Ирина Шугаева / Анна Митрофанова,
Екатерина Федощук,
Екатерина Зубарева / Илиана Хитяева,
Артем Машин.

4 февраля (сб.) в 18-00. Цена билета: 150-200 руб. Возраст: 12+.
  1. Культура
  2. TLT.ru
  3. 03.02.2017 12:04 [148] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus