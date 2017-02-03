Театр «Дилижанс» приглашает тольяттинцев на спектакль «Ночь после выпуска»

Насколько хороша «игра в правду», с подростковым максимализмом и верой в исключительную - СВОЮ - правоту?

В спектакле по повести Тендрякова - ответы на многие вопросы и сегодняшних детей XXI века: отношения со сверстниками, с близкими людьми, с учителями. Отношения, которые будут проверяться уже не за школьными партами, а в реальной взрослой жизни.

Кто и как выдержит этот, первый во взрослой жизни, экзамен - в новом спектакле театра "ДИЛИЖАНС".

Спектакль-победитель V фестиваля одноактной драматургии «Премьера одной репетиции», выбранный по итогам зрительского голосования.

Премьера состоялась 20 февраля 2015.

В ролях:

Петр Зубарев,

Леонид Дмитриев / Дмитрий Кошелев,

Константин Федосеев,

Оксана Брыжатая /Алена Левичева,

Ася Гафарова,

Ирина Шугаева / Анна Митрофанова,

Екатерина Федощук,

Екатерина Зубарева / Илиана Хитяева,

Артем Машин.

4 февраля (сб.) в 18-00. Цена билета: 150-200 руб. Возраст: 12+.