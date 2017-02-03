Театр «Дилижанс» приглашает тольяттинцев на спектакль «Ночь после выпуска»

Насколько хороша «игра в правду», с подростковым максимализмом и верой в исключительную - СВОЮ - правоту?
В спектакле по повести Тендрякова - ответы на многие вопросы и сегодняшних детей XXI века: отношения со сверстниками, с близкими людьми, с учителями. Отношения, которые будут проверяться уже не за школьными партами, а в реальной взрослой жизни.
Кто и как выдержит этот, первый во взрослой жизни, экзамен - в новом спектакле театра "ДИЛИЖАНС".
Спектакль-победитель V фестиваля одноактной драматургии «Премьера одной репетиции», выбранный по итогам зрительского голосования.
Премьера состоялась 20 февраля 2015.
В ролях:
Петр Зубарев,
Леонид Дмитриев / Дмитрий Кошелев,
Константин Федосеев,
Оксана Брыжатая /Алена Левичева,
Ася Гафарова,
Ирина Шугаева / Анна Митрофанова,
Екатерина Федощук,
Екатерина Зубарева / Илиана Хитяева,
Артем Машин.
4 февраля (сб.) в 18-00. Цена билета: 150-200 руб. Возраст: 12+.