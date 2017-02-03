На посту ДПС у Зеленовки у нарушителя изъяты поддельные водительские права

Ночью 30 января на стационарном посту ДПС возле села Зеленовка сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус «Ford Transit», водитель которого нарушил Правила дорожного движения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что 23-летний правонарушитель прописан в Калининградской области, официально не трудоустроен и ранее не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

Накануне в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ, а также ареста на срок до полугода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.02.2017 12:28 [168] (0)
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