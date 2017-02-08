10 способов забеременеть

Когда ребенок задает вопрос, откуда берутся дети, кажется, что возможен один ответ. Но реальность вносит свои коррективы. Есть разные обстоятельства и, соответственно, разные способы забеременеть.

Специалисты Центра лечения бесплодия клиники «Мать и дитя-ИДК» в г.Тольятти рассказали нам о 10 вариантах зачатия ребенка, которые применяются в современной репродуктивной медицине.

1. Естественное зачатие.

Самый древний и простой способ. Казалось бы, что может быть проще. Но и тут есть свои особенности. Наиболее благоприятным временем для зачатия являются 6 дней предшествующие овуляции и непосредственно день овуляции. Если в течение этих 6 дней у женщины был незащищенный половой акт, то вероятность наступления беременности составляет от 8-10% в первый день этого интервала до 33-36% в день овуляции. Также вероятность наиболее высока за 2 дня до овуляции и составляет 34-36%.

Также важна частота контактов. По статистике, наибольшая вероятность наступления беременности у пар, ежедневно занимающихся сексом в течение 6 дней, включая день овуляции - 37%. Женщины, у которых половой акт 1 раз в 2 дня, имеют вероятность забеременеть в день овуляции - 33%, и имеющие 1 половой акт в неделю- 15%.

Так что, учитывая приведенную статистику, вероятность зачатия у полностью здоровой пары на один менструальный цикл около 20-25%, именно поэтому не стоит паниковать после 1-3 месяцев попыток, надо пробовать и дальше. Если же беременность не наступила через год, тогда уже стоит обратиться к репродуктологу.

2. Коррекция гормонального фона.

Очень важную роль в фертильности играют гормоны. Именно они вызывают созревание яйцеклетки у женщины и регулируют выработку сперматозоидов у мужчин. Одна из нередких причин, как женского, так и мужского бесплодия – изменения в гормональном фоне. Особенно это касается ожирения. У женщин ожирение приводит к блокаде овуляции. Бесплодие у женщин с избыточным весом составляет около 40%. У женщин, страдающих от ожирения даже 1 степени, на 30% меньше шансов забеременеть и на 50% меньше вероятности нормально выносить беременность. Лишний вес опасен нарушениями, которые могут вызвать выкидыш в первом триместре: понижение уровня свертываемости крови, отслоение плаценты и др.

Что касается мужского бесплодия, в половине случаев оно тоже связано с лишним весом, так как избыток жировых клеток у 25% мужчин провоцирует отсутствие в сперме сперматозоидов.

Питание и контроль своего веса, избавление от лишних килограммов зачастую позволяют восстановить фертильность и забеременеть естественным путем.

3. Стимуляция овуляции.

Стимуляцию овуляции подходит только женщинам, в чьих яичниках образуются здоровые половые клетки, которые по различным причинам не успевают созревать, либо созревают нерегулярно. Популярные методы стимуляции овуляции – это различные медицинские (медикаментозные , хирургические), народные и другие способы (терапия витаминами, сбалансированная диета). Перед стимуляцией яичников женщина или супружеская пара должны пройти полное медицинское обследование. Для контроля над протеканием процесса, во время стимуляции женщине регулярно назначают УЗИ. Во избежание гиперстимуляции необходимо строго следовать указаниям врача во время прохождения курса терапии. В зависимости от протокола стимуляции, суммарная эффективность за четыре цикла стимуляции составляет от 20 до 38%. С первой попытки проведения процедуры наступление беременности происходит лишь в 10 – 15 %.

4. Внутриматочная инсеминация.

Одной из вспомогательных репродуктивных методик является внутриматочная инсеминация. Так называют искусственное (вне полового акта) введение спермы в полость матки для повышения вероятности наступления беременности. Несмотря на достаточно давнюю историю и простоту выполнения, этот способ прочно занимает свою нишу в лечении определенных видов бесплодия. Прогноз наступления беременности после однократного применения искусственной инсеминации составляет около 12 %

5. Инсеминация спермой донора.

Внутриматочная инсеминация донорской спермой используется при мужском бесплодии в паре, наличии у мужа наследственных заболеваний с неблагоприятным медико-генетичес ким прогнозом и при сексуально-эякул яторных расстройствах, если они не поддаются терапии. Показанием является также отсутствие у женщины постоянного полового партнера. Эффективность процедуры искусственной инсеминации спермой донора в среднем составляет не более 15%. Процедура донорства обычно полностью анонимна, но бывают случаи, когда женщина или пара сами выбирают донора среди знакомых людей.

6. Лапароскопия и гистероскопия.

«Диагностическая лапароскопия» при бесплодии показана во всех случаях, когда дальнейшее обследование и лечение бесплодия у женщины невозможно без прямого осмотра органов малого таза. Это самый точный способ оценки состояния маточных труб.

Кроме того, лапароскопия не только выявляет причину бесплодия (эндометриоз, спайки, миомы), но и позволяет их устранить.

Современная гистероскопия позволяет произвести коррекцию практически любых патологических изменений в полости матки бережно, без выскабливания, чтобы подготовить матку к вынашиванию беременности.

7. Программа ЭКО.

ЭКО (экстракорпораль ное оплодотворение) - это один из эффективных методов лечения бесплодия. В настоящее время применяется для лечения различных форм бесплодия, в том числе и мужского.

В программе ЭКО после стимуляции яичников у женщины созревает несколько фолликулов, в которых находятся яйцеклетки. Врач пунктирует яичник и извлекает яйцеклетки, которые затем оплодотворяются спермой мужа или донора вне организма матери в специальных условиях. Через несколько дней получившиеся эмбрионы переносятся в полость матки женщины, где они продолжают свое развитие. После переноса эмбрионов, если супружеская пара желает, осуществляется криоконсервация (заморозка) оставшихся эмбрионов. Это делают на тот случай, если попытка будет неэффективной, или если пара захочет родить еще одного ребенка через какое-то время. Хранение может быть длительным, до нескольких лет. Процент наступления беременности в клинике «Мать и дитя-ИДК» после программы ЭКО составляет 52,1% в 2015 г., что выше мировой статистики.

8. Программа ИКСИ

В переводе с английского ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) означает: «Введение сперматозоида в цитоплазму ооцита». Во вспомогательных репродуктивных технологиях оплодотворение этим методом рассматривается как один из вариантов экстракорпоральн ого оплодотворения.

Во время этой процедуры сперматозоид вводится прямо в яйцеклетку. Для применения других методов лечения бесплодия, которые используются в программе ЭКО, как правило, необходимо множество сперматозоидов высокого качества. Для ИКСИ хватает одного сперматозоида. Процедура позволяет достичь оплодотворения яйцеклетки в 20-60% случаев. Вероятность нормального развития полученных эмбрионов составляет 90-95 %.

9. Донорство ооцитов (яйцеклеток).

Для некоторых женщин донорские яйцеклетки - единственный шанс стать матерью. Эта программа помогает тогда, когда у женщины отсутствуют яйцеклетки, яйцеклетки неполноценны из-за наследственных заболеваний или были неудачные повторные попытки ЭКО. При ЭКО с донорской яйцеклеткой происходит оплодотворение яйцеклетки женщины, которую выбрала супружеская пара в качестве донора, сперматозоидом будущего отца, а получившийся эмбрион переносят в матку бесплодной женщины. Доноры бывают неанонимные, то есть, которых пара знает лично. Это может быть близкая родственница или подруга. Но чаще всего используют яйцеклетки анонимных доноров.

10. Суррогатное материнство

ЭКО с помощью этой методики помогает в тех случаях, когда женщина по каким-либо причинам не способна выносить или родить ребенка. Например, если у нее была удалена матка или есть серьезные проблемы со здоровьем, не совместимые с беременностью.

Суррогатная мать вынашивает плод, с которым она генетически не связана. В ее матку при помощи метода ЭКО подсаживается эмбрион, полученный из яйцеклетки бесплодной женщины (или донорской яйцеклетки), которую оплодотворяют спермой мужа или донора. Никакие внешние черты и особенности здоровья не могут быть переданы суррогатной мамой будущему ребенку, т.к. вся генетическая информация закодирована в самом эмбрионе и он унаследует черты своих генетических родителей.

Приведенные выше способы описаны для ознакомления. Для подготовки к беременности, успешного её наступления и рождения здорового ребенка рекомендовано регулярное посещение врачей, которые помогут минимизировать риски и полноценно реализовать свою мечту!

И помните: не так важно, каким способом получена беременность, важно, что каждая семья должна дождаться своего чуда, чуда новой жизни!

Клиника «Мать и дитя-ИДК»

8 800 250 24 24

http://samara.mamadeti.ru/

г. Тольятти, ул. Ворошилова, 73.

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