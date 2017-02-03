В ПВГУС пройдет конкурс для учащихся 9-11 классов «Умники и умницы»

12 февраля в рамках Дня открытых дверей в ПВГУС пройдет конкурс для учащихся 9-11 классов «Умники и умницы». Начало в 13.30.

Организаторами городского конкурса интеллектуальных игр «Умники и умницы» выступают кафедры «Философия, история и правоведение», «Туризм и гостиничное дело», «Социально-культурная деятельность», отдел довузовской подготовки ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса (ФГБОУ ВО «ПВГУС). К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 9–11 классов МОУ, ДОД г.о. Тольятти и Ставропольского района. Тема конкурса «История культуры России и Среднего Поволжья».

I. Цели и задачи конкурса

1. Создание условий, обеспечивающих предметное, интеллектуальное,

творческое и личностное развитие одаренных детей.

2. Повышение интереса учащихся к дисциплинам курса полного среднего образования.

3. Создание условий, мотивирующих и активизирующих процессы самопознания, самоопределения и саморазвития личности каждого участника.

4. Создание условий для развития творческой одаренности учащихся в учреждении дополнительного образования.

5. Раскрытие творческих способностей учащихся путем освоения различных видов творческой деятельности, выявление знаний учащихся по истории, обществознанию и географии.

6. Стимулирование творческой деятельности одаренных детей.

II. Порядок и время проведения конкурса

1. Конкурс «Умники и умницы» проводится 12 февраля 2017 года, в 13.30 - в аудитории Э-405, Поволжского государственного университета сервиса по адресу: ул. Гагарина, 4.

2. Консультации можно получить по телефону отдела довузовской подготовки (8482) 26-85-67.

3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) за 5 дней до начала игры.

4. Заявки направлять по электронной почте odp@tolgas.ru - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», ул. Гагарина, 4 - Отдел довузовской подготовки.

5. Победители награждаются ценными подарками и грамотами вуза.

В связи с внесением изменений в правила приема на 2017 год, доводим до вашего сведения, что участие школьников в вузовских мероприятиях будет дополнительно оцениваться. Наличие сертификатов, грамот и дипломов – дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Приглашаем к участию в наших мероприятиях!

Запись на игру "Умники и умницы" по тел. 26-85-67 или по эл. почте: odp@tolgas.ru

Ждем вас 12 февраля в 13.30 по адресу: г. Тольятти ул. Гагарина, 4.

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