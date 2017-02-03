Профсоюз АВТОВАЗа не исключает возможных сокращений на заводе в этом году

С 20 февраля персонал АВТОВАЗа перейдет на "пятидневку". Сокращенный рабочий режим был введен на автозаводе с 17 октября 2016 года. Вазовцы при такой схеме теряли порядка 20 процентов зарплаты, но при этом персонал получал гарантии, что никого увольнять не будут. По закону при усеченном рабочем графике запрещены массовые сокращения людей. Поэтому профком предприятия поддерживал такой вариант.

- Мы пытались договориться с руководством завода о продлении такого режима, но топ-менеджмент не согласился, - рассказал "Российской газете" председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

Он не исключает, что в текущем году следующим шагом руководства автогиганта могут стать сокращения, поскольку существенного роста авторынка не прогнозируется. По прогнозам АЕБ, в 2017-м общий размер рынка будет равен 1,48 миллиона автомобилей. Это лишь на четыре процента больше прошлогоднего.

Впрочем, по словам Зайцева, у завода есть и иные, более щадящие пути сокращения численности персонала - программы по досрочному выходу на пенсию и увольнения по соглашению сторон. На более мягком кадровом варианте настаивал и президент АВТОВАЗа Николя Мор, говоря что компания не собирается "запускать какой-то серьезной программы по сокращению персонала".