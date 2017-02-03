Центр кинологической службы У МВД России по Тольятти приглашает на работу

Центр кинологической службы У МВД России по г. Тольятти производит набор по должностям:

Служащие сотрудники органов внутренних дел:

Вожатый служебных собак

Требования

- Имеющие медицинские показатели, пригодные для работы по уходу за служебными собаками

- гражданин РФ

Водитель автобуса КАВЗ

Требования

- Мужчина, возраст не имеет значения;

- Имеющие медицинские показатели, пригодные для работы;

- Имеющий право на управление транспортным средством категории «D»;

- Не имеющий фактов лишения водительских прав.

Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: Южное шоссе, 26 строение 2 ежедневно с 10.00- 13.00.

При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет. Телефон: 93-41-79, 8-999-701-01-25.