Центр кинологической службы У МВД России по Тольятти приглашает на работу

Центр кинологической службы У МВД России по г. Тольятти производит набор по должностям:
Служащие сотрудники органов внутренних дел:
Вожатый служебных собак
Требования
- Имеющие медицинские показатели, пригодные для работы по уходу за служебными собаками
- гражданин РФ
Водитель автобуса КАВЗ
Требования
- Мужчина, возраст не имеет значения;
- Имеющие медицинские показатели, пригодные для работы;
- Имеющий право на управление транспортным средством категории «D»;
- Не имеющий фактов лишения водительских прав.
Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: Южное шоссе, 26 строение 2 ежедневно с 10.00- 13.00.
При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет. Телефон: 93-41-79, 8-999-701-01-25.