В Тольятти ведется розыск седого водителя праворульной иномарки. Он сбил девушку у «Миндаля»

2 февраля в 9:20 часов на улице 70 лет Октября вблизи ТЦ «Миндаль» водитель праворульной иномарки светло-зеленого цвета допустил наезд на девушку, 1992 года рождения, переходившую проезжую часть внутриквартального проезда. Водитель, на вид 60 лет, седой, в очках, с места ДТП скрылся. У пешехода диагностировали травму позвоночника.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ в нарушении п. 2.5 ПДД РФ. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

- немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

- … сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, в случае, когда водитель допускает дорожно-транспортное происшествие и уезжает, то он будет либо лишен права управления транспортным средством на срок от 12 месяцев до 18 месяцев, либо на него будет наложен административный арест на срок до 15 суток.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОЧЕВИДЦЕВ ДАННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ИЛИ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОЗВОНИТЬ В ГИБДД У МВД России по г. Тольятти по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60 ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. rozisk-tlt@yandex.ru. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.