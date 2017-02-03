Почти 1,5 тысячи тольяттинцев не работают по вине своих начальников

Численность безработных граждан на 3 февраля составила 7872 чел., из которых 52,4% приходится на женщин, 15,2% – молодежь в возрасте до 30 лет, 11,6% - граждан предпенсионного возраста, 25,8% - уволенные по сокращению штата, 6,6 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 263 чел., трудоустроено 135 безработных граждан, направлено на досрочную пенсию – 3 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 310 чел., по психологической поддержке – 19 чел. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,89%.

34 предприятия городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 24613 чел. заняты неполную рабочую неделю, 1369 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 3571 работнике, из которой 37,2% - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,4 чел. на 1 свободное рабочее место.