В Тольятти очередному «вечно пьяному» водителю грозит 2 года тюрьмы

Ночью 30 января в Автозаводском районе инспекторы ДПС остановили за нарушение ВАЗ-219010. За рулем находился 24-летний житель Ставропольского района. Полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, однако водитель отказался.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что ранее по решению мирового судьи он уже привлекался к административной ответственности за подобное нарушение ПДД РФ и был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30.000 руб. с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Степень ответственности варьируется от ограничения свободы периодом от 3-х лет до лишения воли до 2-х лет с применением штрафных и административных санкций.

Только в январе 2017 в отношении 13 водителей возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 264 УК РФ. В 2016 году возбуждено 338 уголовных дел в отношении водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенными права управления, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.