Тольяттинские водители не замечают изменившейся схемы движения у ТЦ «Космос»

С целью улучшения организации дорожного движения на улицах нашего города вносятся изменения в схему организации дорожного движения, при этом на проезжей части устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Однако, водители, привыкшие к прежнему движению, не замечают новые дорожные знаки и создают пробки и аварийные ситуации, отмечают в Отделе ГИБДД У МВД России по г.Тольятти.

Так, например, на ул. Карла Маркса, в районе ТЦ «Космос», вот уже несколько месяцев установлены дорожные знаки «Движение по полосам», однако многие автолюбители продолжают занимать правую полосу для проезда в прямом направлении через перекресток улиц Мира и Карла Маркса, что не соответствует требованиям дорожных знаков. Движение по крайней левой полосе предписывают движение только налево, по средней полосе – налево и прямо, по правой полосе – движение только направо.

Также, на перекрестке улиц Комсомольской и Новопромышленной, при движении со стороны улицы Мира в направлении улицы Комсомольской установлен предписывающий дорожный знак «Движение направо», однако водители продолжают осуществлять поворот налево или двигаться в прямом направлении. В результате таких нарушений, произошло уже не одно ДТП.