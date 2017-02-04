Думой Тольятти утверждены поправки в бюджет, но вопросы к чиновникам остались

Представленные мэрией изменения в главный финансовый документ муниципалитета были проанализированы на заседаниях двух комиссий тольяттинского парламента – по социальной политике и по бюджету и экономической политике. Депутаты согласовали проект мэрии, в частности в связи с необходимостью отразить в доходной части бюджета средства из вышестоящих бюджетов и осуществлять важные расходы. Однако лимиты финансирования в части расходов по проекту реконструкции корпуса по адресу: улица Свердлова, д.11а «Драматического театра «Колесо» отложены до принятия отдельного решения Думы.

Как сообщает пресс-служба горДумы, большая часть изменений в бюджет нынешнего года была безоговорочно одобрена в ходе предварительного рассмотрения данного вопроса на профильных комиссиях. Одна из поправок касается строительства «Выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля». Этот объект фигурирует в утвержденном Правительством РФ плане мероприятий, приуроченных к юбилею нашего градообразующего предприятия. Средства на реализацию данного проекта выделяются из вышестоящих бюджетов. Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин, депутаты Думы г.о.Тольятти делают все необходимое, чтобы план мероприятий в честь 50-летия тольяттинского автогиганта был успешно претворен в жизнь.

С подачи главы региона на заседании областного парламента были предусмотрены 111 млн рублей, предназначенные на выполнение первого этапа работ по обустройству сквера и строительству выставочного зала. А на заседании Думы г.о.Тольятти был сделан шаг для того, чтобы можно было без промедления начать конкурсные процедуры для определения подрядчика. Примечательно то, что сквер и работы по ландшафтному дизайну планируется сделать уже в 2017 году. То есть тольяттинцы очень скоро увидят, что план, утвержденный на федеральном уровне, начинает воплощаться на практике. А что касается выставочного зала, то данный дорогостоящий объект предполагается возвести в последующие годы после поступления средств из вышестоящих бюджетов.

Спорной позицией в пакете поправок были предлагаемые мэрией расходы на разработку проекта реконструкции корпуса театра «Колесо». Дело в том, что проектная документация на кардинальное преображение бывшего здания развлекательного центра «Пирамида», переданного театру, уже готовилась. Сейчас это предмет судебного разбирательства, очередной виток которого вышел на уровень Верховного суда. Разработчик проекта, который готовился по заказу мэрии без обсуждения с общественностью и «непрозрачно» даже для депутатов, пытается взыскать в судебном порядке 28,4 млн рублей. Шансы выиграть минимальные, но чисто теоретически в порядке апелляции решение в пользу разработчика еще может быть принято. Не получится ли тогда, что проектная документация будет профинансирована дважды?

Чтобы избежать неблагоприятного хода событий, депутаты и не приняли пока окончательного решения по выделению запрашиваемых на проект реконструкции корпуса театра 29 млн рублей. Поясняя логику действий народных избранников, председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель подчеркнул: «Это сделано для того, чтобы еще раз вернуться к обсуждению вопроса. Мэрия представила документы - концепцию развития данной территории и расчеты, которые требуют дополнительного изучения. За тот короткий промежуток времени, в который поступили в Думу документы, у депутатов не было физической возможности подробно ознакомиться ни с выкладками по проектной документации, ни по стоимости реализации проекта в целом, а это 666 млн рублей. Мы считаем, что средства должны быть максимально эффективно использованы. Депутатов интересует функциональность объекта, который ожидается в результате реконструкции, его востребованность. Его предназначение следует обсудить с общественностью, это установки Президента России, главы региона в отношении любого проекта с бюджетным финансированием».