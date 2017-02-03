Предприниматели Поволжья стали чаще выбирать страхование от Сбербанка

Все больше предпринимателей предпочитают застраховать имущество своей компании от возможных рисков и сберечь средства в случае форс-мажорных обстоятельств. Наличие страховки для сотрудников повышает их лояльность и делает компанию более привлекательной для будущих специалистов. Сбербанк предлагает линейку страховых продуктов для разных случаев и задач.

«Стабильный бизнес» — обеспечивает комплексную финансовую защиту недвижимости, гражданской ответственности, жизни и здоровья сотрудников предприятия.

В случае временного прекращения деятельности, например, в связи с пожаром данное страховое предложение позволит возместить убытки, а также оплачивать счета по аренде или кредитные взносы (в случае, если кредит взят в Сбербанке). Также можно застраховать до 10 сотрудников. Договор заключается на 12 месяцев.

«Страхование руководителя и сотрудников от несчастных случаев» — предложение для сотрудников от 18 до 60 лет, позволяющее получить в виде страховых выплат до 4 млн. рублей. Продукт позволяет получить возмещение в случае получения инвалидности или временной нетрудоспособности, а также служит финансовой защитой погашения кредита. Заключается на срок от 6 до 36 месяцев.

«Страхование корпоративной карты» — позволяет защитить средства в следующих случаях: мошеннические действия третьих лиц, утрата карты в том числе в случае механического повреждения, хищение наличных средств в результате разбоя или ограбления. Страховка действует круглосуточно по всему миру, максимальная выплаты до 1 миллиона рублей.

«Защита сотрудников» — позволяет расширить социальный пакет компании и повысить лояльность сотрудников. В условиях продукта предусмотрены страховые выплаты до 1 млн. рублей, а также возможность выбора пакетов страхования, позволяющих получить дополнительные возможности, в частности круглосуточную защиту сотрудника, а не только во время его нахождения на производстве.

Оформить страховку просто – достаточно обратиться в офис Сбербанка, который занимается обслуживанием юридических лиц. С более подробными условиями и необходимым пакетом документов вы можете на сайте sberbank.ru.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.