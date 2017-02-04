С начала зимы с улиц города было вывезено более 65 тысяч кубометров снега

С начала зимнего периода с улиц города было вывезено более 65 тыс кубометров снега, сообщили в мэрии Тольятти.

В первую очередь снежные валы убирают с тех участков, где они ограничивают видимость для водителей и пешеходов. Наибольшая часть вывезенного снега, свыше 30 тыс кубометров, приходится на территорию Центрального района. В частности, в среднем по 3 тыс кубометров убрали с улиц Новозаводская, Карла Маркса, Баныкина, Голосова, почти 4 тыс кубометров – с ул. Комсомольской.

Более, чем 20 тыс кубометров вывезли с дорог Автозаводского района, свыше половины этого объема — с территории около АВТОВАЗа. Комсомольский район стал «чище» почти на 9 тыс кубометров. Здесь львиная доля убранного снега (порядка 4,5 тыс кубометров) пришлась на ул. Громовой и пл. Речного вокзала.

В целях повышения безопасности на дорогах, вывоз снега производится в первую очередь с тех участков улиц, где валы ограничивают видимость участникам дорожного движения. При этом особое внимание уделяется пешеходным переходам: скопление снега перед «зеброй» неизбежно оборачивается для подрядчиков штрафами со стороны мэрии.

В целом за зимний период заложены расходы на вывоз 120 тыс кубометров снега с жилой зоны Тольятти. Напомним, для его складирования в городе предусмотрено пять площадок. Две из них расположены севернее ул. Борковской, по одной — за Обводным шоссе, на ул. Громовой (в районе озера АТП-3) и на Поволжском шоссе.