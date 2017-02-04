В России предложили создать единую информационную базу педофилов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым создать в России единую межведомственную информационную базу педофилов, чтобы они не могли после совершения преступления заниматься трудовой деятельностью, подразумевающей работу с детьми.

Об этом она заявила она на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, сообщает ТАСС.

"У нас есть в законодательстве эти запреты, но чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы", - подчеркнула Яровая.

Яровая также предложила профильным министерствам и ведомствам создать программу реабилитации детей - жертв сексуального насилия. В отсутствие подобных системных мер несовершеннолетние, ставшие жертвами педофилов, сами в будущем совершают подобные преступления, констатировала парламентарий.

"Как показывают расследуемые уголовные дела, преступниками становятся те, кто ранее становились жертвами насилия", - сказала Яровая. "Поэтому та мера, которую мы предлагали ранее и которая не была тогда (при обсуждении "антипедофильских поправок" в 2013 году - прим. ТАСС) поддержана определенными министерствами в части того, что в отношении ребенка - жертвы насилия нужно обязательно устанавливать специальную программу реабилитации и бесплатной медико-социальной помощи, поддержки, означает только одно: чем больше детей мы защитим как жертв насилия, тем меньше будет новых преступников", - подчеркнула депутат.

"Поэтому это тот случай, когда нужно осмысленно потратить деньги, сформировать программу защиты детей - жертв насилия с тем, чтобы в будущем они не становились лицами, совершающими преступления", - обратилась вице-спикер к присутствующим на заседании представителям ведомств.

Яровая привела статистику, согласно которой на фоне общего снижения преступлений, совершаемых в стране, в том числе в отношении несовершеннолетних, в настоящее время имеет место значительный рост преступлений именно против половой неприкосновенности детей. За четыре года, по ее словам, жертвами таких преступлений стали 40 тысяч детей. "При этом это не 10 тысяч в год. Если в 2012 году количество таких преступлений было чуть более 6 тысяч, то в 2016 году мы имеем увеличение почти в два раза", - проинформировала депутат.

Вице-спикер Госдумы также считает, что необходимо ужесточить наказание для серийных педофилов, а также приостанавливать сроки давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей.

"Если посмотреть примеры, связанные с многоэпизодными преступлениями (когда один субъект, один преступник совершает преступления в отношении десятков, а иногда, к сожалению, сотен детей до момента, когда становится об этом известно), со всей очевидностью встает вопрос не только по актуализации темы приостановления сроков давности, но и по соразмерности наказания", - сказала Яровая.