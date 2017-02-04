Мировые звезды спидвея опробовали лед СТК им. Степанова

В Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова состоялась официальная тренировка участников финала № 1 Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду (ASTANA EXPO 2017 FIM Ice Speedway Gladiators World Championship). Лучшие ледовые гладиаторы планеты из Австрии, Германии, Чехии, Швеции и, конечно, России выехали на тольяттинский трек, чтобы опробовать своих стальных коней, примериться к дорожке и, по мере необходимости, отточить технические настройки мотоциклов, сообщает СК «Мега-Лада».

По большому счету, всем участникам крупнейшей международной гонки этой зимы ледовая арена в Тольятти хорошо знакома. Финалы мировых ледовых первенств под эгидой Международной Мотоциклетной Федерации (FIM) проводятся на СТК им. Анатолия Степанова с 2010 года при неизменной поддержке партнеров спортивного клуба «Мега-Лада» в лице Правительства Самарской области и акционерного общества «КуйбышевАзот». Содействие организаторам международных соревнований по мотоспорту в нашей стране также оказывает Минспорт России и Российская мотоциклетная Федерация (МФР).

Финал № 1 Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду пройдет в Тольятти уже в эти выходные - 4 и 5 февраля. В субботу трибуны СТК им. Анатолия Степанова ждут болельщиков в 16.00, в воскресенье – в 14.00.

Спортивный клуб «Мега-Лада» приглашает всех поклонников активного отдыха поддержать российских гонщиков на пути к очередному мировому золоту, а также интересно и с пользой провести время на свежем воздухе с друзьями и семьями!