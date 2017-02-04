Тольяттинцев приглашают на Кубок города по художественной гимнастике

В КСДЮСШОР «Олимп» завершается подготовка к Кубку г.о. Тольятти, который пройдет в нашем спорткомплексе 5-7 февраля.

Олимповская школа заявляет на эти соревнования 45 гимнасток 2001-2009 г.р. от мастеров спорта до первого юношеского разряда. Всего ожидается участие порядка 160 спортсменок из шести школ города: КСДЮСШОР «Олимп», «Каскад», ДДЮТ, «Жёлтый ветер», ДЮЦ «Планета» и ДТДМ. Состязаться «художницы» будут в нашем спорткомплексе в воскресенье (групповые упражнения), понедельник и вторник (индивидуальная программа) с десяти часов утра.

5 февраля 2017 г. групповая программа

10.00 – 11.00 — мини семинар для судей, жеребьёвка

11.00 – 11.25 — юный гимнаст (БП 2 выхода) 3 команды

11.25 – 12.30 – 3 юн.р ( БП 2 выхода) 8 команд

12.30 – 13.30 – 2 юн.р ( БП 2 выхода) и 1 юн.р (БП, вид) 7 команд

13.30 – 14.20 – Парад открытия, награждение ЮГ, 3 юн., 2 юн., 1 юн. разрядов

14.20 – 15.00 – Перерыв (обед)

15.00 – 16.15 – 3 разряд и 2 разряд (2 вида) 9 команд

16.15 – 17.15 – 1 разряд, КМС, МС (2 вида) 7 команд

17.15 – 17.45 – Парад, награждение 3, 2, 1 разрядов, КМС, МС

6 февраля 2017 г. индивидуальная программа

10.00 – 10.30 — 3 юн.р. БП (10 чел.)

10.30 – 11.30 – 1 юн.р. БП, вид (16 чел.)

11.30 – 13.30 – 2 разряд БП, 1 вид (25 чел.)

13.30 – 14.00 – Парад, награждение 3 юн, 1 юн. разрядов

14.00 – 14.30 – Перерыв (обед)

14.30 – 16.00 – 1 разряд младшие БП, 1 вид (22 чел.)

16.00 – 17.30 – 1 разряд старшие БП, 1 вид (21 чел.)

17.30 – 18.30 – КМС младшие обруч, мяч (12 чел.)

18.30 – 19.30 – КМС старшие, МС обруч, мяч (12 чел.)

7 февраля 2017 г. индивидуальная программа

10.00 – 10.30 — 2 юн.р. БП (14 чел.)

10.30 – 12.30 – 3 разряд. БП, вид (26 чел.)

12.30 – 13.30 – 2 разряд 2 вид (25 чел.)

13.30 – 14.00 – Парад, награждение 2 юн, 3, 2 разрядов

14.00 – 14.30 – Перерыв (обед)

14.30 – 16.00 – 1 разряд младшие 2вид, 3 вид (22 чел.)

16.00 – 17.30 – 1 разряд старшие 2вид, 3 вид (21 чел.)

17.30 – 18.30 – КМС младшие булавы, лента (12 чел.)

18.30 – 19.30 – КМС старшие, МС булавы, лента (12 чел.)

19.30 – 20.00 – Парад, награждение 1 разряда, КМС, МС