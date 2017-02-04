Правительство одобрило повышение штрафа за отказ пропустить пешеходов

Правительство России одобрило проект закона об увеличении штрафа для не пропускающих пешеходов водителей до 2,5 тысячи рублей, сообщают РИА Новости.

В настоящее время водитель, не уступивший дорогу пешеходам, велосипедистам "или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении", может быть оштрафован на четко определенную сумму в 1,5 тысячи рублей.

Законопроектом предлагается в Кодексе об административных правонарушениях установить за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей), пользующимся преимуществом в движении, административный штраф в размере от 1,5 тысяч рублей до 2,5 тысяч рублей.