Николай Меркушкин: «Мы гордимся достижениями тольяттинских спортсменов»

Губернатор Самарской области обратился с приветствием к участникам и организаторам Личного чемпионата мира по ледовому спидвею.

4 и 5 февраля в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова состоится финал № 1 Личного чемпионата мира по мотогонкам на льду в сезоне 2016/2017. Соревнования по спидвею и мотогонкам на льду на тольяттинской арене проводятся при поддержке Правительства Самарской области и акционерного общества «КуйбышевАзот». С приветственным словом к участникам и организаторам международных гонок накануне большого спортивного праздника обратился Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин.

- В эти февральские дни на ледовом треке СТК им. Анатолия Степанова вновь соберется элита международного мотоциклетного спорта. Самые достойные и результативные ледовые гладиаторы из различных стран в восьмой раз съедутся в Тольятти, чтобы проложить себе путь к заветному званию чемпиона мира по мотогонкам на льду — самому престижному титулу в этом опасном и зрелищном виде спорта, - отметил глава региона. - Международная Мотоциклетная Федерация (FIM) ежегодно оказывает нашему клубу «Мега-Лада» высокое доверие, проводя мировые состязания в Тольятти. Это говорит о том, что тольяттинский коллектив пользуется заслуженным уважением спортивного сообщества и делает все необходимое для повышения мастерства и популяризации технических видов спорта в регионе.

По словам Меркушкина, сегодня, когда Самарская область стоит на пороге важнейшего спортивного события — Чемпионата мира по футболу-2018, задачи, которые решает «Мега-Лада», видятся особенно значимыми.

- Проведение соревнований международного класса на СТК им. Анатолия Степанова способствует формированию позитивного имиджа Самарской области и развитию спортивного событийного туризма на территории губернии. Поэтому даже в нынешних сложных условиях Правительство Самарской области продолжает финансировать клуб и оказывать ему всю необходимую поддержку. Мы гордимся достижениями тольяттинских спортсменов и уверены, что гонщики «Мега-Лады» и впредь будут радовать нас высокими достижениями и новыми знаковыми победами российского и международного уровня, - подчеркнул Губернатор.