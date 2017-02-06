Тольяттинская станция скорой помощи получила из федерального центра три новых автомобиля

Тольяттинская станция скорой медицинской помощи получила из федерального центра три новых автомобиля УАЗ.

По словам директора станции Михаила Лапшина, машины оснащены современным медицинским оборудованием и предназначены для работы выездных бригад общего профиля. По одной карете скорой помощи получили подстанции Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов города, пишут "Городские ведомости".

Сегодня Тольятти и прилегающий к нему Ставропольский район в круглосуточном режиме обслуживают 32 бригады. В этом году на станции ждут новых сотрудников — летом выпустятся 15 студентов-целевиков местного колледжа. После завершения обучения они обязаны отработать несколько лет на Тольяттинской станции скорой медицинской помощи.

«Призываю ребят поступать в медицинский колледж. Мы всех у себя обязательно примем», — добавляет Михаил Лапшин.

При трудоустройстве персонал «скорой» получает по 160 тысяч рублей «подъемных».

Также медики, работающие в скорой помощи, получают специальные надбавки как дефицитные специалисты.